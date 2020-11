Sorge vor Mitte November wird zunehmend größer

Zuletzt erreichte die Zahl an nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich neue Höchstwerte - alleine am Freitag musste man 6464 neue Fälle sowie 72 Covid-Todesfälle vermelden. Es scheint, als würde der neuerliche Lockdown „light“ noch keine Auswirkungen zeigen. Zusätzlich brisant: Nur ein Viertel der Infektionsfälle war mittlerweile mittels Contact Tracing nachverfolgbar. Ob die Spitäler die ebenso steigenden Patientenzahlen letztlich noch bewältigen können, bleibt fraglich - so mehrt sich die Sorge vor den kommenden Wochen.