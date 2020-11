Drei Tiroler Skigebiete in den Top-10 im Alpenraum

Die Plätze acht bis zehn gehen nach Tirol

Für Österreich schafften es nur die Tiroler Skigebiete Serfaus-Fiss-Ladis (Platz 8), Gurgl (Platz 9) und Ischgl (Platz 10) in der Gesamtwertung in die Top-10. In einigen Kategorien erreichten die Tiroler Höchstwerte. So führt die Region Serfaus-Fiss-Ladis bei Familienfreundlichkeit einmal mehr die Liste der Besten an. Ischgl entschied die Kategorien „Beförderungskomfort“ und „Spaß und Unterhaltung“ für sich, dürfte sich nach den Schlagzeilen der vergangenen Monate aber nicht uneingeschränkt über diese Spitzenplätze freuen. Für heuer ist vieles ungewiss: Der Saisonstart wurde bereits von 26. November auf 17. Dezember verschoben.