Hundeattacke mit Messerstich abgewehrt - Tier tot

Mit einem Messer hat sich ein 56-Jähriger am Mittwoch in Oeynhausen (niederösterreichischer Bezirk Baden) gegen einen angreifenden Hund zur Wehr gesetzt. Dieser hatte es zunächst auf den Vierbeiner des Mannes abgesehen, dann jedoch nahm der Hund auch ihn ins Visier. Das Tier verendete in der Folge. Der Einheimische und der 46-jährige Besitzer des entlaufenen Tieres wurden der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.