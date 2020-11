„Schmusekurs wird gegen Terrorismus nicht helfen“

Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie vom Terror in Wien gehört haben?

Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch - deshalb gingen meine ersten Überlegungen darum, wem diese Anschläge gegolten haben. Natürlich nicht, weil es einen Unterschied macht, wer die Opfer waren. Sondern, ob wir Maßnahmen zur Sicherheit der jüdischen Gemeinde in der Steiermark setzen müssen.