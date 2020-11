„Alaba-Vertragspoker nervt mittlerweile!“

Die Bundesliga-Analyse mit Michael Konsel: Diesmal spricht der „Panther“ im Studio mit Kimberly Budinsky über Red Bull Salzburg in der Champions League, den Vertragspoker rund um David Alaba, den Erfolgslauf von Rapid in der österreichischen Bundesliga und über Michael Liendls fünf Tore in den letzten beiden Spielen.