Borat: Filmmusik des Top-Hits kommt aus Österreich

Das Big Island Orchester Vienna hat diese internationalen Standards verinnerlicht und kombiniert sie mit dem weltweit so begehrten Wiener Sound. Bill Whelan, Komponist der unter anderem mit dem Grammy ausgezeichneten „Riverdance-Originalmusik“ streut nach der Produktion dem Wiener Orchester im „Hollywood Reporter“ Rosen - er habe „some of the finest musicians in that historically musical city“ gehört.