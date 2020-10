„Die Bevölkerung hat sich Klarheit verdient“

Mit mehr als 5600 Neuinfektionen am Freitag kratzt Österreich an der 6000er-Marke, die Kanzler Sebastian Kurz als kritischen Wert für die Spitalskapazitäten nannte. Ein weiterer Lockdown scheint daher unausweichlich. Wie der aussehen soll, wird aber erst heute verkündet. Dass die Bevölkerung zwei weitere Tage im Unklaren gelassen wurde, ärgert viele – auch FPÖ-Landesparteichefin Marlene Svazek: „Das ist höchst unverantwortlich und grotesk.“ Klarheit fordert auch Salzburgs Oppositionsführer David Egger (SPÖ): „Ich erwarte mir von der Bundesregierung, dass sie sich bei Maßnahmen wie einem Lockdown nicht von Panik,…sondern von Fakten leiten lässt.“ Sein Vorschlag: Ein Lockdown solle dann kommen, wenn die Intensivbetten in den Krankenhäusern zu 50 Prozent ausgelastet sind. Wenn, dann komme für ihn maximal ein differenzierter Lockdown mit Treffsicherheit in Frage.