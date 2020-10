Nina Proll lockt Gregor Bloéb eiskalt in die Falle

Videodreh, Ötzi-Falle und ein Problem mit Damhirschen - am Samstagabend präsentiert Guido Cantz (20.15 Uhr, live in ORF 1) in einer neuen Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studio Promis wie Axel Milberg, Elton, Emilia Schüle, Sonja Gerhardt, Nina Proll und Gregor Bloéb.