Schwedens Königin Silvia weint um geliebten Bruder

„Sind in großer Trauer“

Nun teilte der Palast mit, dass er verstorben ist. In der Mitteilung hieß es: „Walther Sommerlath, Bruder Ihrer Majestät der Königin, starb am Freitag, dem 23. Oktober 2020 im Alter von 86 Jahren. Er schlief nach einer kurzen Krankheitsperiode Freitagnacht still im Karolinska Universitätskrankenhaus in Huddinge ein.“

Königin Silvia ließ wissen: „Ich und meine Familie sind in großer Trauer und vermissen meinen Bruder Walther.“