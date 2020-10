Chrissy Teigen: „Sie sagten, ich müsse loslassen“

Vor wenigen Wochen hat Chrissy Teigen ihren Sohn Jack in der 20. Schwangerschaftswoche tot zur Welt bringen müssen. Jetzt richtete sie sich in einem offenen Brief und mit emotionalen Worten an ihre Fans. „Es war Zeit, sich zu verabschieden“, schrieb die Model-Beauty darin und berichtete nicht nur über den wohl schrecklichsten Moment ihres Lebens, sondern erklärte auch, dass sie es nicht bereue, ihren Schmerz nach der Fehlgeburt öffentlich gemacht zu haben.