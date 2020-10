Kontrollierter Ansturm auf die Gletscher-Lifte

Die Polizei steht vor einem Tunnel - Blockabfertigung. Man will schon hier entzerren, was an den Liften zum Problem werden könnte, erklärt Gerhard Niederwieser, Bezirkspolizeikommandant. Mit acht Kollegen ist er an diesem Sonntag vor Ort, kontrolliert, weist auf die Regeln hin. Tatsächlich scheinen diese zu greifen: Am Parkplatz werden die Menschen eingewiesen. Lautsprecherdurchsagen erinnern an Maske und Abstand - dreisprachig. Unter den überwiegend einheimischen Kennzeichen finden sich auch ein paar ausländische. Deutsche, italienische, tschechische - die Lust aufs Skifahren ist auch im Corona-Winter da.