VAR-Entscheidung kostet Liverpool Derbysieg

Eine Millimeterentscheidung des Video-Schiedsrichters hat Liverpool am Samstag in einem dramatischen Merseyside-Derby in der englischen Fußball-Premier-League den Sieg gekostet. Der Titelverteidiger musste sich beim Lokalrivalen Everton mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Ein Treffer von Jordan Henderson in der Nachspielzeit wurde aberkannt, weil sich Vorbereiter Sadio Mane nach eingehendem Studium der Videobilder mit der Schulter minimal im Abseits befunden hatte (92.).