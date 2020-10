„Ein ganz haariges Heimspiel für Salzburg“

Nur eine Schwachstelle

Nach seinem erfolgreichem Engagement bei Amkar Perm übernahm Tatar mit dem früheren Austria-Kicker Rashid Rachimov 2008 die Lok. Was sich seit damals wohl nicht geändert hat: Der Eisenbahner-Klub zählt mit Spartak, ZSKA und Zenit St. Petersburg zu den Top 4 in Russland. „Vom Budget her hatte Lok schon damals das zur Verfügung, womit Salzburg nun arbeitet“, will Tatar sagen, dass der Großklub alles andere als ein Armenhaus ist. „Die Eisenbahn ist in Russland ein Eroberungsgerät, wird sehr positiv angesehen.“