Argentinien besiegt Bolivien in WM-Qualifikation

Die argentinische Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Qualifikationsspiel für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar gewonnen. Das Team um Superstar Lionel Messi setzte sich am Dienstag in La Paz mit 2:1 (1:1) gegen Bolivien durch. Der Gastgeber ging bei der Partie auf 3.650 Metern über dem Meeresspiegel in der 24. Minute durch einen Treffer von Marcelo Martins zunächst in Führung.