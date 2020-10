Klopp antwortet 11-jährigem Bub Herzerwärmendes

Der Elfjährige Lewis Balfe schrieb Liverpools Star-Trainer Jürgen Klopp einen Brief. Er erzählte dem Coach seiner Lieblingsmannschaft, dass er Angst habe, von der Volksschule in die Mittelschule zu wechseln. Er befürchtet, dass er in der neuen Schule Probleme bekommen wird. Klopp antwortete ihm mit einem langen Brief.