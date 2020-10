Sozialer Brennpunkt oder humanitäres Projekt?

40 Sozialwohnungen ohne Balkon in einem Stadtteil, der zu den dichtest verbauten in ganz Innsbruck zählt und in dem bereits mehrere Sozialeinrichtungen angesiedelt sind: Das ist die Ausgangslage in der Kapuzinergasse, wo die Androschin-Stiftung nun die Obdachloseneinrichtung Teestube aufstocken will.