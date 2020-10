1-2-3-Ticket: Steiermark steht auf der Bremse

Vieles müssen die Grünen in der Regierungskoalition mit der ÖVP still erdulden, umso wichtiger wären Prestigeprojekte wie das günstige 1-2-3-Ticket für den öffentlichen Verkehr. Doch einige Bundesländer stehen hier auf der Bremse, nicht zuletzt die Steiermark. Noch seien viele wichtige Fragen nicht geklärt, so die Kritik.