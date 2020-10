Beratung in schweren Zeiten

Vor einem Jahr wurde mit dem Ausbau der Fachberatungen rund um sexualisierte Gewalt begonnen. Seit Projektstart wurden 26 Frauen und Mädchen in persönlichen Gesprächen beraten. 70 Klientinnen suchten telefonisch oder per E-Mail, und damit anonym, Rat. In fünf Fällen wurde auch eine Prozessbegleitung in Anspruch genommen. Im Corona-Jahr haben bis Anfang Oktober bereits 101 Frauen um eine fachliche Beratung angesucht. „Das zeigt ganz deutlich, wie wichtig diese Beratungsmöglichkeit rund um das Thema Gewalt auch in Pandemie-Zeiten ist“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.