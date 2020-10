Wiener Jockey-Legende im Visier fieser Trickdiebe

Als Reitlegende von der Trabrennbahn in der Wiener Krieau ist Franz T. weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Rund tausendmal landete der begnadete Jockey auf dem Podest. Und auch in der Pension hält sich der Ex-Sportler mit Karate und Judo in Form. Seine Vitalität und wohl auch die kleine Muttergottesstatue, die er in einer Blechschatulle immer bei sich trägt, kamen ihm jetzt zweimal zugute.