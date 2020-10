Napoli droht im Schlager 0:3 am grünen Tisch

Der SSC Napoli wartete am Sonntag vergeblich auf eine Absage des Topspiels der Serie A bei Titelverteidiger Juventus Turin. Die Verantwortlichen beharrten auf der Ansetzung der Fußballpartie am Sonntagabend. Die Gründe für eine Verlegung seien nicht gegeben, hieß es in einer Mitteilung. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete, will Gastgeber Juventus zur Partie auch antreten, die Schiedsrichter würden auch kommen.