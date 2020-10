Lenker mit Hammer attackiert und aus Auto gezerrt

Szenen wie im Actionfilm sollen sich in der Nacht auf Sonntag auf der Tiroler B179 Fernpassstraße bei Nassereith (Bezirk Imst) abgespielt haben! Nachdem ein Pkw-Lenker am Fahrbahnrand einen stark blutenden Mann aus Griechenland aufgefunden hatte, gab dieser gegenüber der alarmierten Polizei an, dass er von Unbekannten mit einem Hammer niedergeschlagen und aus dem Auto gezerrt worden sei. Anschließend hätten sich die Täter mit seinem Pkw aus dem Staub gemacht.