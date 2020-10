25. Bond-Film wegen Corona erneut verschoben

Das Warten hat doch kein Ende: Die Corona-Pandemie macht James Bond einen weiteren Strich durch die Rechnung - der letzte Auftritt von Daniel Craig als 007 wird nicht wie zuletzt angekündigt im November seine Weltpremiere feiern. Stattdessen soll der mit Spannung erwartete 25. Bond erst im April 2021 in den Kinos starten, wie die Bond-Produzenten in der Nacht auf Samstag in einem Tweet mitteilten.