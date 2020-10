0:1! Burgstaller-Debüt von Sandhausen vermasselt

Der FC St. Pauli hat auch beim Debüt des von Schalke 04 gekommenen Guido Burgstaller seine Auswärtsmisere in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga verlängert. Die Hamburger verloren mit dem in der 62. Minute eingetauschten Österreicher beim SV Sandhausen mit 0:1 (0:0) und haben seit Februar in der Liga in der Fremde nicht mehr gewonnen. Der VfL Bochum mit Robert Zulj (bis 77.) und Osnabrück mit Lukas Gugganig verpassten durch ein 0:0 im Duell die Tabellenführung.