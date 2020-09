Covid-19-Infektion kann Haarausfall hervorrufen

Haarausfall kann auch eine Spätfolge einer Erkrankung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sein. Ärzte in den USA haben dieses Phänomen bei zahlreichen Covid-19-Patienten nachgewiesen. In den meisten der dokumentierten Fälle beginne der Verlust der Haare zwei bis drei Monate nachdem der Körper der Erreger besiegt hat, so die Mediziner.