Unterricht zu Hause aus Angst vor Corona

Soziales Lernen wichtig

Oft sei es auch so etwas wie ein Fluchtversuch: „Findet sich ein Kind in der Schule nicht richtig ein, wird in einem ersten Schritt gerne die Bildungsstätte gewechselt. Bringt auch das keine Verbesserung, erscheint den Betroffenen der häusliche Unterricht als beste Lösung“, erzählt Claus Kastner, langjähriger Abteilungsleiter der Bildungsregion Obersteiermark Ost.