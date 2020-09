Premiere! Israel-Profi wechselt zu arabischem Klub

Es ist so weit: Israels Nationalspieler, Dia Saba (27), verlässt seinen Verein in China (Guangzhou R&F) und wechselt in eines der arabischen Länder: Genauer gesagt in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) nach Dubai. Er ist der erste Israeli, der einen Profi-Vertrag in einem arabischen Land unterschreibt.