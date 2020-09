Für Rapid stellt sich die Frage der Moral

„... desto krasser wird es“

Das weiß Rapids Sportchef alles. „Je näher der 5. Oktober kommt, desto krasser wird es“, kennt auch er das Ablaufdatum der Transferperiode. Doch Corona, die (finanzielle) Krise lässt sich nicht ausblenden. Da wird auch Vollprofi Barisic emotional, verrät der „Krone, wie es wirklich in ihm ausschaut“: „Meine Moral erlaubt es mir nicht, jetzt Spieler zu holen. Ich habe eine Verpflichtung gegenüber meinen Trainern und Mitarbeitern. Viele sind schon lange in Kurzarbeit. Ich könnte mich nicht mehr in den Spiegel schauen.“