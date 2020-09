Hier treffen die Mini-Royals eine echte Legende

Umso größer war bei den Kids, aber auch bei William und Kate, die Vorfreude auf den Besuch Attenboroughs. Der kam nämlich bereits am Donnerstag in den Garten des Kensington-Palasts, um dort seinen neuen Dokumentarfilm „David Attenborough: A Life On Our Planet“ in einer privaten Vorführung in einem eigens aufgestellten Freiluft-Kino vorzustellen. „Sie waren unglaublich glücklich, und man kann es an Charlottes Reaktion auf dem Bild erkennen, wie aufgeregt sie war“, plauderte ein Palast-Insider gegenüber der „Daily Mail“ aus.