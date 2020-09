100 Kündigungen bei Emco Hallein

Die FPÖ nimmt die Bundesregierung in die Pflicht. „Das Kurzarbeit-Kartenhaus bricht gerade in sich zusammen", kommentiert Salzburgs FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek die Kündigungswelle. Um volkswirtschaftliche Kettenreaktionen zu vermeiden, solle um jeden Arbeitsplatz gekämpft werden. „In erster Linie geht es jetzt darum, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Ein guter Zeitpunkt, um auf die im März angekündigte grenzenlose Hilfsbereitschaft, Taten folgen zu lassen", appelliert die Freiheitliche an Bundesregierung und Sozialpartner.