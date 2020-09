Salzburgs Schüler sehen gelb

In Salzburg sind zurzeit 243 Personen am Coronavirus erkrankt. Seit Schulbeginn gibt es 47 Fälle in 23 Schulen. Außerdem sind gut 350 Schüler und Lehrer in Quarantäne oder verkehrsbeschränkt. Zur schnelleren Abklärung von Verdachtsfällen sollen in zwei bis drei Wochen Schnelltests vor Ort eingesetzt werden.