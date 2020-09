Große Versprechen für die Zukunft

Haslauer bemühte sich unter dem Motto „Mut zum Weitblick“ einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft zu werfen und will dabei zahlreiche Projekte mit einem Volumen von 5,5 Milliarden Euro auf den Weg bringen. Dies soll mit Hilfe der Gemeinden, des Bundes und der EU gelingen. Dabei sollen die Investitionen in allen Bereichen stattfinden. Ein Auszug: Spitalssanierungen und Neubauten, Breitband-Ausbau, Neubau beim Mozarteum, Regionalstadtbahn und Ausbau der Öffis, die Sanierung der Festspielhäuser sowie die Errichtung eines Fotomuseums. „Jetzt geht es darum, gut über den Winter zu kommen. Ich glaube aber an die Zeit danach“, so Haslauer hoffnungsvoll.