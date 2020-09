Hunderte liefen auf dem Panoramaweg „heim“

Trotz Covid 400 Läufer

Der „Homerun“ wurde nun durchgezogen. TVB-Obmann Hannes Staggl hatte die Idee dazu: „Statt den 54 Kilometer langen Starkenberger Panoramaweg komplett am Stück zu laufen, habe ich mir gedacht, wir teilen ihn einfach und das gemeinsame Ziel ist Imst.“ So startete am Samstag jeweils ein Teilnehmer des zweiköpfigen Teams im Norden (Fernsteinsee) und einer im Süden (Landeck), um sich dann „daheim“ in Imst zu treffen. Die Zeiten sowohl im Lang- als auch im Kurztrail werden einfach addiert. „Immerhin hatten wir beim ersten Mal in neun Kategorien über 400 Teilnehmer“, zeigt sich Cordula Kranewitter vom Interesse trotz der Situation angetan.