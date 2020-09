Wegen Corona: Auf ÖFB warten zwei „Triple-Header“

Auf Europas Fußball-Nationalmannschaften warten im kommenden Jahr zwei „Triple-Header“. Wie das UEFA-Exekutivkomitee am Donnerstag beschloss, stehen im März und September 2021 zwei Lehrgänge mit jeweils drei Spielen in der WM-Qualifikation an. Dafür bleiben die Termine Anfang Juni frei für Vorbereitungsspiele auf die EURO, die am 11. Juni beginnen soll.