Rede der Intendantin eröffnet das Festival

Der herbst sei ein „avantgardistisches Unternehmen: für die Wenigen und durch die Wenigen“, sagt Ekaterina Degot in ihrer Ansprache zur Eröffnung des Festivals - und das just in einem Jahr, in dem das Festival durch die Corona-bedingte Übersiedelung in den digitalen Raum den Großteil des Programmes gratis und weltweit zur Verfügung steht.