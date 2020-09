Salzburg-Boss über CL-Quali: „Politische Willkür“

Der Blick nach dem Spiel richtete sich schnell auf Dienstag. Davor steht am Sonntag ein nur wenig intensives Training und die Analyse von Maccabi am Programm. Am Montag geht es dann nach Israel, das sich aufgrund hoher Infektionszahlen wieder im Corona-Lockdown befindet (unten im Bild sehen Sie den am Coronavirus erkrankten Maccabi-Verteidiger Dan Glazer).