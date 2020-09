Gurglbach ein Stück weit vom Korsett befreit

Felipe in ihrem Element

Eine lächelnde grüne Ingrid Felipe: „Ein wunderbares Vorzeigeprojekt. Wir haben einen neuen Naherholungsraum für die Menschen und neuen Lebensraum für Tiere geschaffen.“ Mit „wir“ sind auch die betroffenen Bürgermeister Rudolf Köll und Herbert Kröll gemeint, die sich arg ins Zeug legten. Während Köll von einem „Freudentag“ sprach, meinte Kröll: „Erst hat man sich nichts darunter vorstellen können, doch nun ist das Feedback der Nassereither super.“ Super findet Felipe auch, dass für den kürzlich in der Regierungsklausur beschlossenen Naturschutzschwerpunkt 2021 auch das nötige Budget bereitsteht. BM Köll möchte einen Teil nach Tarrenz lotsen und in seiner Gemeinde mit einem Folgeprojekt die Renaturierung fortsetzen. Der Gemeinderat habe dies bereits einstimmig beschlossen, Felipe noch nicht: „Es gibt natürlich auch viele andere Bäche, wir werden sehen.“