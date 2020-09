Kühbauer: „Wir sind nur an uns selbst gescheitert“

Da fordert nun Gent Dynamo Kiew, geht es um 15 Millionen Euro Antrittsgeld in der Königsklasse. Das wäre für die Hütteldorfer der Jackpot gewesen. So wie viele Vereine kämpft ja auch Rapid jetzt in der Corona-Krise ums Überleben. Jetzt muss man sich mit „nur“ drei Millionen Euro Startgeld in der Europa League (am 22. Oktober beginnt die Gruppenphase) begnügen. Gefühlt kein Trostpreis mehr.