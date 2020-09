Falscher Kobra-Alarm sorgte für Angst in Fabrik

Was für ein Schreck! Mitten in einer Halle des Voestalpine Böhler Edelstahl-Werks in Kapfenberg entdeckte am Mittwoch ein Mitarbeiter die Haut einer Schlange. Da dort Lieferungen aus Indien und Spanien ankommen, wollten die Mitarbeiter lieber abklären, womit sie es genau zu tun hatten – völlig richtig! Dafür fertigten sie Bilder an, die sie Helga Happ, der Direktorin des Reptilienzoos in Klagenfurt, zukommen ließen.