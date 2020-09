Messi nach Wechsel-Zoff erstmals beim Training

Weltfußballer Lionel Messi ist erstmals nach seinem verunglückten Versuch, den FC Barcelona zu verlassen, am Montag wieder zum Training erschienen. Nachdem er am Sonntag den obligatorischen Corona-Test absolviert hatte, fand sich der Argentinier am Nachmittag als erster aller Spieler in der Ciutat Esportiva Joan Gamper in Barcelona ein, wie spanische Sportmedien berichteten.