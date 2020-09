Anschober sagt Platter Ampel-Differenzierung zu

Nach der ersten Schaltung der Corona-Ampel sind die Wogen vor allem im gelb eingestuften Linz hochgegangen - in Tirol, wo dem Bezirk Kufstein ebenfalls ein „mittleres Risiko“ attestiert wird, bittet man aufgrund topografischer Besonderheiten darum, auch innerhalb eines Bezirks Unterscheidungen zu treffen. Dem will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nachkommen. Nach einem Arbeitsgespräch mit Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Freitagabend in Innsbruck stellte er eine „weitere regionale Differenzierung auch innerhalb von Bezirksgrenzen“ als „fixen Plan“ in Aussicht.