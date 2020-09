Swarovski: Konzernchef beruhigt, 350 bei Mahnwache

Massiver Stellenabbau

Der Kristallkonzern hatte im Juli angekündigt, im Herbst in Wattens von den derzeit noch bestehenden 4600 Stellen weitere 1000 abzubauen. Mittelfristig würden am Hauptsitz rund 3000 Menschen beschäftigt sein. Denn bis 2022 soll sich der Mitarbeiterstand noch einmal um 600 Stellen verringern. Dabei handle es sich jedoch um keine Verlagerung, sondern um eine „zwar schmerzliche, aber notwendige“ Redimensionierung und Kapazitätsanpassung, die nicht nur Wattens treffe, sondern weltweit über alle Standorte hinweg durchgeführt wird, erklärte die Geschäftsführung zu dem Stellenabbau am Freitag in einer Aussendung.