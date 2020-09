Nie wurde für eine Fußballerin so viel bezahlt

Die 27 Jahre alte Dänin, die bei der Werkself in 112 Spielen 105 Tore erzielt hatte, unterschrieb bei Chelsea einen Dreijahresvertrag bis 2023. In ihrem letzten Spiel für die „Wölfinnen“ verlor sie im Champions-League-Finale in San Sebastian gegen Titelverteidiger und Rekordgewinner Olympique Lyon 1:3.