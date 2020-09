20-Mio.-Angebot, aber Hinteregger hat andere Pläne

Doch die Eintracht lehnte - auf Wunsch von Hütter - dankend ab. Zeigt, dass Hinteregger, der am Montag 28 Jahre alt wird, einen enorm hohen Stellenwert bei den Deutschen besitzt. Mit neun (!) Toren brillierte der Verteidiger in der vergangenen Spielzeit auch in der Offensive. „Das ist ein wichtiges Thema für mich, ich will da anschließen, wo ich aufgehört habe“, so „Hinti“.