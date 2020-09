EU-Agrarminister diskutieren Lebendtiertransporte

Elisabeth Köstinger dazu: „Kein Bauer will seine Tiere leiden sehen. Wir haben in Österreich sehr strenge Regeln, an die sich Bäuerinnen und Bauern halten müssen. Diese Regeln sollten auch andere Mitgliedsstaaten einführen. Schlachttiere dürfen in Österreich zum Beispiel nur viereinhalb Stunden transportiert werden, in der EU liegt diese Grenze bei acht Stunden.“ Wir importieren übrigens derzeit nur aus einem Drittstaat, unserem direkten Nachbarn, der Schweiz. Im ersten Quartal 2020 waren das elf Rinder und ein Tier aus der Kategorie „Schaf/Ziege“ sowie 21.900 aus der Kategorie „Geflügel“.