Sabitzer traurig: „Es macht einfach keinen Spaß!“

Sabitzer nimmt die Coronavirus-Maßnahmen achselzuckend zur Kenntnis. „Du bist halt so das Objekt, das das ausführen muss“, erklärte der 26-Jährige, versteckt hinter seinem Mund-Nasen-Schutz, am Dienstag in Klagenfurt. „Du musst deinen Job erledigen.“ Mittelfeld-Kollege Xaver Schlager sieht die Situation weniger negativ. „Früher habe ich auch ohne Publikum gespielt. Da haben auch nur meine Eltern zugeschaut und die meiner Mitspieler“, erinnerte der Wolfsburg-Legionär.