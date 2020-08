„Corona-Wunder“: 600 Testergebnisse negativ

Selten haben negative Testergebnisse positivere Reaktionen ausgelöst. Denn wie der Landessanitätsstab am Donnerstag vermeldete, wiesen die Resultate von allen 600 am Dienstag in Wiener Neustadt Getesteten keine Infektion auf. Entsprechend groß war auch die Erleichterung bei den Behörden. „Wir freuen uns über diesen ersten guten Trend“, vermeldete Rathaussprecher Thomas Iwanschitz. Eine endgültige Entwarnung will man bei den Behörden trotz des erfreulichen „Corona-Wunders“ aber nicht aussprechen.