Jetzt auch Coronavirus-Fälle beim SKN St. Pölten

Die restlichen Spieler und Betreuer würden am Montag einer erneuten Testreihe unterzogen, so der Klub. Die Mannschaft werde zumindest bis zum Ergebnis dieser Testung in Selbstisolation bleiben. In dieser Zeit seien lediglich die Fahrt zu den Trainings sowie die direkte Rückkehr nach Hause gestattet. Das für Samstag angesetzte Testspiel gegen den Floridsdorfer AC sagten die St. Pöltener aufgrund dieser Umstände ab.