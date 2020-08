Alaba: „Wir wollen Paris unser Spiel aufzwingen“

Was für eine Bilanz! David Alaba erlebt Sonntag in Lissabon gegen Paris St-Germain schon sein viertes Endspiel in der Champions League. 2010 hatte er als 17-Jähriger mit Einsätzen gegen Fiorentina und Lyon Anteil am Finaleinzug. In Madrid gegen Inter Mailand (0:2) berief in Trainer Louis van Gaal allerdings nicht in den Kader: „Aber es war trotzdem ein ganz großer Tag meiner jungen Karriere.“