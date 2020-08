Corona-Fall in Grafenegg: Mikl-Leitner negativ

Corona-Fall beim Grafenegg Festival in Niederösterreich: Der Starregisseur Robert Dornhelm hatte am Freitag einen Empfang von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) besucht und wurde danach positiv getestet. 80 weiteren Besuchern des Empfangs seien daher Testungen angeboten worden, so ein Sprecher von Mikl-Leitner am Donnerstag. Auch die Landeschefin selbst wurde getestet, das Ergebnis war negativ.