Paar tot in Wohnhaus im Weinviertel entdeckt

Bei den beiden Personen, die in dem Wohnhaus in Maisbirbaum, einer Katastralgemeinde von Ernstbrunn im Bezirk Korneuburg, leblos aufgefunden wurden, handelt es sich um ein betagtes Paar, das „in einer Lebensgemeinschaft war“, wie Chefinspektor Johann Baumschlager am Dienstagnachmittag bestätigte. Angehörige des 83-Jährigen hatten am Dienstag die Polizei in Ernstbrunn verständigt, da der Mann bereits drei Tage lang nicht erreichbar war.